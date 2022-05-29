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Голубев Гордей Васильевич
Голубев Гордей Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.05.2022
Пол
Мужской
Отец
Голубев Василий Николаевич
1986 г.р.
Мать
Голубева Анжелика Игоревна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.2022
Отец:
Голубев Василий Николаевич
Мать:
Голубева Анжелика Игоревна
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