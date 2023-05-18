(Войтович) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.12.1888
Дочь: Катерина Григорьевна
Отец ребёнка: Гинда Григорий Данилович
дом 53
Рождение ребёнка
05.04.1891
Отец ребёнка: Гинда Григорий Данилович
дом 53
Рождение ребёнка
11.11.1899
Дочь: Розалия Григорьевна
Отец ребёнка: Гинда Григорий Данилович
дом 53
Рождение ребёнка
Около 1902
Отец ребёнка: Гинда Григорий Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юстина Григорьевна
Отец ребёнка: Гинда Григорий Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Гинда Григорий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно