(Войтович) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Войтович) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1888

Дочь: Катерина Григорьевна

Отец ребёнка: Гинда Григорий Данилович

Раздельное, Львівська область
дом 53
Рождение ребёнка
05.04.1891

Сын: Гинда Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Гинда Григорий Данилович

Раздельное, Львівська область
дом 53
Рождение ребёнка
11.11.1899

Дочь: Розалия Григорьевна

Отец ребёнка: Гинда Григорий Данилович

Раздельное, Львівська область
дом 53
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Гинда Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Гинда Григорий Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юстина Григорьевна

Отец ребёнка: Гинда Григорий Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Гинда Григорий Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гинда Григорий Данилович

Смерть
Неизвестно
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