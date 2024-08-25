Семен Фирсович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Хариет(Фирст) Саввин
Мать: Ирина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Естифеева
Рождение ребёнка
01.04.1854
Сын: Смирнов Евтихий Семенович
Мать ребёнка: Наталья Леонтьева
Рождение ребёнка
19.07.1856
Мать ребёнка: Наталья Леонтьева
Рождение ребёнка
09.11.1859
Дочь: Мариамна Семенова
Мать ребёнка: Наталья Леонтьева
Бракосочетание
24.05.1861
Жена: Акилита Трофимова
Рождение ребёнка
26.10.1862
Дочь: Пераскева Семенова
Мать ребёнка: Акилита Трофимова
Смерть
Неизвестно