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Семен Фирсович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Хариет(Фирст) Саввин

Мать: Ирина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Естифеева

Рождение ребёнка
01.04.1854

Сын: Смирнов Евтихий Семенович

Мать ребёнка: Наталья Леонтьева

Кротово, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
19.07.1856

Сын: Смирнов Иван Семенович

Мать ребёнка: Наталья Леонтьева

Кротово, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1859

Дочь: Мариамна Семенова

Мать ребёнка: Наталья Леонтьева

Кротово, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
24.05.1861

Жена: Акилита Трофимова

Кротово, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1862

Дочь: Пераскева Семенова

Мать ребёнка: Акилита Трофимова

Кротово, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
Неизвестно

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