Гагарин Алексей Иванович
Место рождениясело Клушино, Гжатский уезд
Дата рожденияОколо 1902
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
село Клушино, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
1924
Сын: Гагарин Валентин
Мать ребёнка: Гагарина Анна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Бруевич Зоя
Мать ребёнка: Гагарина Анна
Рождение ребёнка
09.03.1934
Мать ребёнка: Гагарина Анна
Клушино, Гжатский (ныне Гагаринский) район, Западная область, СССР
Рождение ребёнка
1963
Сын: Гагарин Борис
Мать ребёнка: Гагарина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гагарина Анна
Смерть
1973