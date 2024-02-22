Гуськов Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
1823-1824 год рождения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Кирилловна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Арина Кирилловна
1845-1846 год рождения
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Гуськова Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Арина Кирилловна
1847-1849 год рождения
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Арина Кирилловна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Арина Кирилловна
Смерть
Неизвестно