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Гуськов Иван Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Гуськов Гаврила Иванович

Мать: Первая жена Гуськова Гаврила Ивановича

1823-1824 год рождения
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Кирилловна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Гуськов Никита Иванович

Мать ребёнка: Арина Кирилловна

1845-1846 год рождения
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Гуськова Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Арина Кирилловна

1847-1849 год рождения
Рождение ребёнка
1854

Сын: Гуськов Антон Иванович

Мать ребёнка: Арина Кирилловна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Гуськов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Арина Кирилловна

Смерть
Неизвестно

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