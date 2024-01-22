Надежда
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: не указан