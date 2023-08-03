Марченко Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1911
Дата смерти09.09.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1952
Дочь: Филатова (Марченко) Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Марченко (Кулинич) Федосья (Феодосия) Иосифовна
Алчан, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Смерть
09.09.1979