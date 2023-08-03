Марченко Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1911

Дата смерти

09.09.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1952

Дочь: Филатова (Марченко) Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Марченко (Кулинич) Федосья (Феодосия) Иосифовна

Алчан, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Смерть
09.09.1979

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