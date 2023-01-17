Шарифуллина Земфира Жавдатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарифуллина Земфира Жавдатовна

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Место рождения

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

28.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЗШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1990

Отец: Шарифуллин Жавдат Нуруллович

Мать: Шарифуллина Рида Мухассимовна

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
07.09.2013

Муж: Шарипов Тахир Дамирович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.2014

Сын: Шарипов Ильяс Тахирович

Отец ребёнка: Шарипов Тахир Дамирович

Рождение ребёнка
13.07.2016

Сын: Шарипов Салим Тахирович

Отец ребёнка: Шарипов Тахир Дамирович

Рождение ребёнка
15.09.2018

Сын: Шарипов Мухаммад Тахирович

Отец ребёнка: Шарипов Тахир Дамирович

Рождение ребёнка
20.04.2020

Дочь: Шарипова Марьям Тахировна

Отец ребёнка: Шарипов Тахир Дамирович

Рождение ребёнка
28.12.2021

Сын: Шарипов Имран Тахирович

Отец ребёнка: Шарипов Тахир Дамирович

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