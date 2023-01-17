Шарифуллина Земфира Жавдатовна
Место рождения
Дата рождения28.10.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1990
Бракосочетание
07.09.2013
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.2014
Отец ребёнка: Шарипов Тахир Дамирович
Рождение ребёнка
13.07.2016
Отец ребёнка: Шарипов Тахир Дамирович
Рождение ребёнка
15.09.2018
Сын: Шарипов Мухаммад Тахирович
Отец ребёнка: Шарипов Тахир Дамирович
Рождение ребёнка
20.04.2020
Дочь: Шарипова Марьям Тахировна
Отец ребёнка: Шарипов Тахир Дамирович
Рождение ребёнка
28.12.2021
Отец ребёнка: Шарипов Тахир Дамирович