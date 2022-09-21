Алексеев Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1948
Дата смерти21.09.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1948
Место жительства
1977
Бракосочетание
13.01.1978
Работа или профессия
2013
Место жительства
2022
Смерть
21.09.2022
Похороны
21.09.2022
Умер в Москве. Похоронен на кладбище в семейном (родовом) месте. Вместе с женой Еленой Михайловной и родителями. №сектора места захоронения - 1. № ряда места захоронения - 1. № места захоронения - 223... Показать все