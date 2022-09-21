Алексеев Александр Григорьевич 26.02.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексеев Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1948

Дата смерти

21.09.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1948

Отец: Алексеев Григорий Иванович

Мать: Алексеева Варвара Яковлевна

Место жительства
1977
Нестерово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
13.01.1978

Жена: Алексеева (Кудрявцева) Елена Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
2013
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
2022
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.09.2022
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
21.09.2022
Нестерово, Рузский, Московская область
Умер в Москве. Похоронен на кладбище в семейном (родовом) месте. Вместе с женой Еленой Михайловной и родителями. №сектора места захоронения - 1. № ряда места захоронения - 1. № места захоронения - 223... Показать все

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