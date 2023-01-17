Ермилов Петр Уварович
Место рождения
Дата рождения20.08.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1875 ст.
Отец: Ермилов Увар Иванович
Бракосочетание
25.07.1897 ст.
Рождение ребёнка
07.02.1902 ст.
Дочь: Агафья Петровна
Мать ребёнка: Ермилова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1906 ст.
Мать ребёнка: Ермилова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.
Сын: Ермилов Александр Петрович
Мать ребёнка: Ермилова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1914 ст.
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Ермилова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1917 ст.
Дочь: Таисия Петровна
Мать ребёнка: Ермилова Анна Емельяновна
Смерть
Неизвестно