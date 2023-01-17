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Ермилов Петр Уварович

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

20.08.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1875 ст.

Отец: Ермилов Увар Иванович

Мать: Ермилова Прасковья Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
25.07.1897 ст.

Жена: Ермилова Анна Емельяновна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.02.1902 ст.

Дочь: Агафья Петровна

Мать ребёнка: Ермилова Анна Емельяновна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1906 ст.

Сын: Ермилов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Ермилова Анна Емельяновна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.

Сын: Ермилов Александр Петрович

Мать ребёнка: Ермилова Анна Емельяновна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1914 ст.

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Ермилова Анна Емельяновна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1917 ст.

Дочь: Таисия Петровна

Мать ребёнка: Ермилова Анна Емельяновна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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