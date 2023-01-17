Шевчук (Иванова) Мария Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Фома Арсеньевич
Мать: Иванова Евлампия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевчук Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевчук Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевчук Владимир
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
Неизвестно