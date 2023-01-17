Шевчук (Иванова) Мария Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевчук (Иванова) Мария Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Фома Арсеньевич

Мать: Иванова Евлампия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевчук Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевчук Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевчук Владимир

Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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