Волхонская Домника Авдеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волхонская) Мария Александрова
Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров Мл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волхонский Андрей Александров
Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров Мл
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1893
Сын: Волхонский Трофим Александров
Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров Мл
Рождение ребёнка
21.08.1895
Сын: Волхонский Иван Александров
Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров Мл
Рождение ребёнка
15.07.1901
Дочь: (Волхонская) Мария Александрова
Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров Мл
Рождение ребёнка
04.01.1904
Дочь: (Волхонская) Татьяна Александрова
Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров Мл
Смерть
Неизвестно