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Волхонская Домника Авдеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волхонская) Мария Александрова

Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров Мл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волхонский Андрей Александров

Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров Мл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волхонский Александр Петров Мл

Рождение ребёнка
13.09.1893

Сын: Волхонский Трофим Александров

Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров Мл

Рождение ребёнка
21.08.1895

Сын: Волхонский Иван Александров

Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров Мл

Рождение ребёнка
15.07.1901

Дочь: (Волхонская) Мария Александрова

Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров Мл

Рождение ребёнка
04.01.1904

Дочь: (Волхонская) Татьяна Александрова

Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров Мл

Смерть
Неизвестно

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