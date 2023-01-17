Мамаева (Вишневская) Мария Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Вишневская) Мария Прокопьевна

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамаев Юрий Хуснутдинович

Туркменабад
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Юрий Хуснутдинович

Смерть
2004
Томск, город Томск, Томская область
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