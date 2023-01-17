Мамаева (Вишневская) Мария Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамаев Юрий Хуснутдинович
Туркменабад
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004
Томск, город Томск, Томская область