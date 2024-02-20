Weidmann (Sauer) Галина
Место рожденияKazachstan, USSR
Дата рождения13.09.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1952
Дочь: (Weidmann) Svetlana
Отец ребёнка: Weidmann Виктор
Рождение
13.09.1957
Отец: Зауэр Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Weidmann Виктор
Рождение ребёнка
12.03.1979
Сын: Weidmann Анатолий
Отец ребёнка: Weidmann Виктор
Рождение ребёнка
11.10.1983
Дочь: (Weidmann) Анна
Отец ребёнка: Weidmann Виктор