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Weidmann (Sauer) Галина

Место рождения

Kazachstan, USSR

Дата рождения

13.09.1957

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1952

Дочь: (Weidmann) Svetlana

Отец ребёнка: Weidmann Виктор

Рождение
13.09.1957

Отец: Зауэр Александр

Мать: Зауэр (Червинская) Владислава

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Weidmann Виктор

Рождение ребёнка
12.03.1979

Сын: Weidmann Анатолий

Отец ребёнка: Weidmann Виктор

Рождение ребёнка
11.10.1983

Дочь: (Weidmann) Анна

Отец ребёнка: Weidmann Виктор

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