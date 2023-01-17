Пюкшина Яшурина Вера Яковлевна
Место рождения
Дата рождения07.08.1911 ст.
Дата смерти14.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1911 ст.
Отец: Пюкшин Яков Николаевич
Мать: Ершова Павла Алексеевна
по свидетельству о смерти дата рождения 25.09.1911
Рождение ребёнка
11.04.1931
Дочь: Яшурина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Яшурин Алексей Ефремович
Рождение ребёнка
26.02.1932
Отец ребёнка: Яшурин Алексей Ефремович
Рождение ребёнка
07.11.1935
Дочь: Яшурина Октябрина Алексеевна
Отец ребёнка: Яшурин Алексей Ефремович
л/уч Огибное
Рождение ребёнка
13.07.1939
Дочь: Яшурина Фаина Алексеевна
Отец ребёнка: Яшурин Алексей Ефремович
Кумский, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
10.02.1941
Сын: Яшурин Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Яшурин Алексей Ефремович
Мелковка, Васильский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.1988
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)