Пюкшина Яшурина Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пюкшина Яшурина Вера Яковлевна

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Место рождения

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

07.08.1911 ст.

Дата смерти

14.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1911 ст.

Отец: Пюкшин Яков Николаевич

Мать: Ершова Павла Алексеевна

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
по свидетельству о смерти дата рождения 25.09.1911
Рождение ребёнка
11.04.1931

Дочь: Яшурина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Яшурин Алексей Ефремович

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
26.02.1932

Сын: Яшурин Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Яшурин Алексей Ефремович

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
07.11.1935

Дочь: Яшурина Октябрина Алексеевна

Отец ребёнка: Яшурин Алексей Ефремович

л/уч Огибное
Рождение ребёнка
13.07.1939

Дочь: Яшурина Фаина Алексеевна

Отец ребёнка: Яшурин Алексей Ефремович

Кумский, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
10.02.1941

Сын: Яшурин Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Яшурин Алексей Ефремович

Мелковка, Васильский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшурин Алексей Ефремович

Смерть
14.07.1988
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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