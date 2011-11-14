Касимова Амина Ибрагимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1917
Дата смерти14.11.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касимов Исмагил Мавлютович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касимов Исмагил Мавлютович
Смерть
14.11.2011