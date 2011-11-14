Касимова Амина Ибрагимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимова Амина Ибрагимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1917

Дата смерти

14.11.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касимов Исмагил Мавлютович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касимов Исмагил Мавлютович

Смерть
14.11.2011
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