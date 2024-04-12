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Гаврилова Ксения Володина

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Володин Трофим Григорьевич

Мать: Володина Пелагея

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Мешков Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Гаврилов Ефим Евстафьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Гаврилов Панкрат Ефимович

Отец ребёнка: Гаврилов Ефим Евстафьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Гаврилов Ефим Евстафьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Гаврилов Федор Ефимович

Отец ребёнка: Гаврилов Ефим Евстафьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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