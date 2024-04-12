Гаврилова Ксения Володина
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Володин Трофим Григорьевич
Мать: Володина Пелагея
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Гаврилов Ефим Евстафьевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Гаврилов Панкрат Ефимович
Отец ребёнка: Гаврилов Ефим Евстафьевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Гаврилов Ефим Евстафьевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Гаврилов Ефим Евстафьевич
Смерть
Неизвестно