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Махалёв Василий Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Махалёв Сергей Иоанов

Мать: Махалева Александра Григорьева

Рождение ребёнка
1875

Сын: Махалёв Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Д. Булановой (Кучина) Соломония Андреева

Бракосочетание
13.01.1875

Жена: Д. Булановой (Кучина) Соломония Андреева

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Махалёва) Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Д. Булановой (Кучина) Соломония Андреева

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Махалёва) Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Д. Булановой (Кучина) Соломония Андреева

Рождение ребёнка
1884

Сын: Махалёв Николай Васильев

Мать ребёнка: Д. Булановой (Кучина) Соломония Андреева

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Махалёва) Агафья Васильева

Мать ребёнка: Д. Булановой (Кучина) Соломония Андреева

Рождение ребёнка
1888

Сын: Махалёв Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Д. Булановой (Кучина) Соломония Андреева

Рождение ребёнка
?.03.1891

Сын: Махалёв Иоанн Васильев Младший

Мать ребёнка: Д. Булановой (Кучина) Соломония Андреева

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Махалёва) Александра Васильева

Мать ребёнка: Д. Булановой (Кучина) Соломония Андреева

Рождение ребёнка
1897

Сын: Махалёв Иоанн Васильев Меньшой

Мать ребёнка: Д. Булановой (Кучина) Соломония Андреева

Рождение ребёнка
?.07.1899

Сын: Махалёв Илья Васильев

Мать ребёнка: Д. Булановой (Кучина) Соломония Андреева

Смерть
Неизвестно

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