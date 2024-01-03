Махалёв Василий Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Мать ребёнка: Д. Булановой (Кучина) Соломония Андреева
Дочь: (Махалёва) Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Д. Булановой (Кучина) Соломония Андреева
Дочь: (Махалёва) Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Д. Булановой (Кучина) Соломония Андреева
Мать ребёнка: Д. Булановой (Кучина) Соломония Андреева
Дочь: (Махалёва) Агафья Васильева
Мать ребёнка: Д. Булановой (Кучина) Соломония Андреева
Мать ребёнка: Д. Булановой (Кучина) Соломония Андреева
Сын: Махалёв Иоанн Васильев Младший
Мать ребёнка: Д. Булановой (Кучина) Соломония Андреева
Дочь: (Махалёва) Александра Васильева
Мать ребёнка: Д. Булановой (Кучина) Соломония Андреева
Сын: Махалёв Иоанн Васильев Меньшой
Мать ребёнка: Д. Булановой (Кучина) Соломония Андреева
Мать ребёнка: Д. Булановой (Кучина) Соломония Андреева