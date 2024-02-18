Гавриленко Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1960

Дата смерти

18.02.2024

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1960

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.02.2024

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