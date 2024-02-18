Гавриленко Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1960
Дата смерти18.02.2024
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1960
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.02.2024