Новикова Елена Венеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1958
Дата смерти16.08.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1975
Сын: Новиков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Новиков Николай Петрович
Рождение ребёнка
23.12.1976
Сын: Новиков Эдуард Николаевич
Отец ребёнка: Новиков Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.08.1986