Новикова Елена Венеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Елена Венеровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1958

Дата смерти

16.08.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1975

Сын: Новиков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Новиков Николай Петрович

Рождение ребёнка
23.12.1976

Сын: Новиков Эдуард Николаевич

Отец ребёнка: Новиков Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Николай Петрович

Смерть
16.08.1986
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