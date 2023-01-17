Лихачев Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачев Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1963

Отец: Лихачев Иван Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1989

Дочь: Мезенцева Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Лихачева Валентина Борисовна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
22.05.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лихачева Валентина Борисовна

Лозовка, Касторенский муниципальный район, Курская область
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