Лихачев Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1963
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1963
Отец: Лихачев Иван Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1989
Дочь: Мезенцева Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Лихачева Валентина Борисовна
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
22.05.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лихачева Валентина Борисовна
Лозовка, Касторенский муниципальный район, Курская область