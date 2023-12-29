Селезнёва Евфимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Селезнёва) Марфа
Отец ребёнка: Селезнёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Селезнёва) Матрона
Отец ребёнка: Селезнёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Селезнёва) Ефросинья
Отец ребёнка: Селезнёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селезнёв Василий
Отец ребёнка: Селезнёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селезнёв Дмитрий
Отец ребёнка: Селезнёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Селезнёва) Дарья
Отец ребёнка: Селезнёв Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селезнёв Василий
Рождение ребёнка
14.11.1901
Дочь: (Селезнёва) Анна
Отец ребёнка: Селезнёв Василий
Рождение ребёнка
25.09.1911
Дочь: Лукашова (Селезнёва) Александра
Отец ребёнка: Селезнёв Василий
Старая Станица, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно