Селезнёва Евфимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёва Евфимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Селезнёва) Марфа

Отец ребёнка: Селезнёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Селезнёва) Матрона

Отец ребёнка: Селезнёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Селезнёва) Ефросинья

Отец ребёнка: Селезнёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнёв Василий

Отец ребёнка: Селезнёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнёв Дмитрий

Отец ребёнка: Селезнёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Селезнёва) Дарья

Отец ребёнка: Селезнёв Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнёв Василий

Рождение ребёнка
14.11.1901

Дочь: (Селезнёва) Анна

Отец ребёнка: Селезнёв Василий

Рождение ребёнка
25.09.1911

Дочь: Лукашова (Селезнёва) Александра

Отец ребёнка: Селезнёв Василий

Старая Станица, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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