Темлянцев Герасим Яковлевич 02.03.1896 — найти родственников по фамилии на Familio

Темлянцев Герасим Яковлевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 02.03.1896, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Темлянцев Яков ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Темлянцева Елизавета ЕрмолаевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Темлянцева (Воробьёва) Анна Гаврииловна07.09.1896 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1896

Отец: Темлянцев Яков Иванович

Мать: Темлянцева Елизавета Ермолаевна

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
10.11.1914

Жена: Темлянцева (Воробьёва) Анна Гаврииловна

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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