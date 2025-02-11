Темлянцев Герасим Яковлевич
мужской, родился 02.03.1896, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецТемлянцев Яков ИвановичНеизвестно г.р.
МатьТемлянцева Елизавета ЕрмолаевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Темлянцева (Воробьёва) Анна Гаврииловна07.09.1896 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1896
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.11.1914
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно