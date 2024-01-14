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Ульяна Ермолаевна
Ульяна Ермолаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1789
Дата смерти
До 1850
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Иван
Около 1784 г.р.
Дети
Сергей
Около 1812 г.р.
Анна
Около 1816 г.р.
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын:
Сергей
Отец ребёнка:
Иван
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь:
Анна
Отец ребёнка:
Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Иван
Смерть
До 1850
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