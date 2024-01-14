Ульяна Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна Ермолаевна

Ульяна Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Около 1812 г.р.
Около 1816 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Смерть
До 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close