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Горшков Борис Николаевич
Горшков Борис Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.07.1937
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Горшкова (Сысоева) Евфросинья Антоновна
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1937
Отец: не указан
Мать:
Горшкова Евфросинья Антоновна
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