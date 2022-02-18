Логунова Клавдия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логунова Клавдия Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1940

Дочь: Абрамова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Логунов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
04.07.?

Сын: Карцев Борис Васильевич

Отец ребёнка: Карцев Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карцев Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логунова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Логунов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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