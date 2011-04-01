Румянцева Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.2011

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1976

Дочь: Кислинская Наталия Евгеьевна

Отец ребёнка: Румянцев Евгений

Рождение ребёнка
15.06.1978

Дочь: Ягодина Татьяна Евгеьева

Отец ребёнка: Румянцев Евгений

Рождение ребёнка
12.02.1981

Дочь: Сизова Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Румянцев Евгений

Смерть
?.04.2011

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