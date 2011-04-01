Румянцева Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1976
Дочь: Кислинская Наталия Евгеьевна
Отец ребёнка: Румянцев Евгений
Рождение ребёнка
15.06.1978
Дочь: Ягодина Татьяна Евгеьева
Отец ребёнка: Румянцев Евгений
Рождение ребёнка
12.02.1981
Дочь: Сизова Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Румянцев Евгений
Смерть
?.04.2011