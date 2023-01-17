Байрамгулов Нутфулла Валиахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байрамгулов Нутфулла Валиахметович

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Байрамгулов Валиахмет Байрамгулович

Мать: Байрамгулова Мастура

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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