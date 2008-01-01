Черкашина (Аксёненко) Инна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашина (Аксёненко) Инна

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Место рождения

Россия, Алтай, Ларичиха

Дата рождения

08.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1972

Отец: Аксёненко Владимир

Мать: Аксёненко Нина

Россия, Алтай, Ларичиха
Рождение ребёнка
1992

Сын: Киселёв Евгений

Отец ребёнка: Черкашин Алексей

Россия, Алтай, Барнаул
Рождение ребёнка
2008

Сын: Черкашин Алексей

Отец ребёнка: Черкашин Алексей

Развод
Неизвестно

Муж: Киселёв Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкашин Алексей

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