Черкашина (Аксёненко) Инна
Место рожденияРоссия, Алтай, Ларичиха
Дата рождения08.05.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1972
Отец: Аксёненко Владимир
Мать: Аксёненко Нина
Россия, Алтай, Ларичиха
Рождение ребёнка
1992
Сын: Киселёв Евгений
Отец ребёнка: Черкашин Алексей
Россия, Алтай, Барнаул
Рождение ребёнка
2008
Сын: Черкашин Алексей
Отец ребёнка: Черкашин Алексей
Развод
Неизвестно
Муж: Киселёв Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселёв Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черкашин Алексей