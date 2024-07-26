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Жуков Кондратий Спиридонович

Место рождения

Екатеринбург

Дата рождения

1787

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Жуков Спиридон Нефедович

Мать: Жукова Жукова

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Жукова Екатерина Кондратьевна

Мать ребёнка: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Жуков Михаил Кондратьевич

Мать ребёнка: Жукова Жукова

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
1855
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Родился в семье купца 3 гильдии Спиридона Нефёдовича Жукова в Екатеринбурге. Получил образование. В 1805 в 18 лет остался без отца. В 1808 из -за денежных проблем был вынужден покинуть купеческое сос... Показать все

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