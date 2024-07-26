Жуков Кондратий Спиридонович
Место рожденияЕкатеринбург
Дата рождения1787
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Жуков Спиридон Нефедович
Мать: Жукова Жукова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Жукова Екатерина Кондратьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Жуков Михаил Кондратьевич
Мать ребёнка: Жукова Жукова
Смерть
1855
Родился в семье купца 3 гильдии Спиридона Нефёдовича Жукова в Екатеринбурге. Получил образование. В 1805 в 18 лет остался без отца. В 1808 из -за денежных проблем был вынужден покинуть купеческое сос... Показать все