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Богданов Фасхетдин Фахретдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Хайретдинов Фахретдин

Мать: Хайретдинова (З-Габдинова) Хабибямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Зубайда

Рождение ребёнка
07.10.1877

Сын: Богданов Давлетгарей Фасхетдинов

Мать ребёнка: Богданова Зубайда

Рождение ребёнка
08.10.1899

Сын: Богданов Шайхетдтин Фасхетдинов

Мать ребёнка: Богданова Зубайда

Смерть
Неизвестно

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