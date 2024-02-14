Богданов Фасхетдин Фахретдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Зубайда
Рождение ребёнка
07.10.1877
Сын: Богданов Давлетгарей Фасхетдинов
Мать ребёнка: Богданова Зубайда
Рождение ребёнка
08.10.1899
Сын: Богданов Шайхетдтин Фасхетдинов
Мать ребёнка: Богданова Зубайда
Смерть
Неизвестно