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(Лапа) Вера
(Лапа) Вера
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.02.1986
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Лапа (Бескоровайная) Ирина Ивановна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
07.02.1986
Отец: не указан
Мать:
Лапа Ирина Ивановна
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