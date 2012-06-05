Захаров Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения24.06.1938
Дата смерти05.06.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1938
Рождение ребёнка
11.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.06.2012