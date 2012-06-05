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Захаров Василий Иванович

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.06.1938

Дата смерти

05.06.2012

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1938

Отец: Захаров Иван Андриянович

Мать: Захарова Анастасия Ильинишна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.06.2012
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