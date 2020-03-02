Киреев Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1926
Дата смерти02.05.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1957
Дочь: Игнатович Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Усольцева Александра Васильевна
Рождение ребёнка
08.11.1967
Мать ребёнка: Усольцева Александра Васильевна
Смерть
02.05.1978