Киреев Федор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Федор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1926

Дата смерти

02.05.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1957

Дочь: Игнатович Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Усольцева Александра Васильевна

Рождение ребёнка
08.11.1967

Сын: Киреев Сергей Федорович

Мать ребёнка: Усольцева Александра Васильевна

Смерть
02.05.1978
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