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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1704 г.р.
1737 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петр Федоров

Рождение ребёнка
1704

Сын: Дементей

Отец ребёнка: Петр Федоров

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Анисья Петрова

Отец ребёнка: Петр Федоров

Смерть
До 1763

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