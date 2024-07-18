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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петр Федоров
Рождение ребёнка
1704
Сын: Дементей
Отец ребёнка: Петр Федоров
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Анисья Петрова
Отец ребёнка: Петр Федоров
Смерть
До 1763