Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
200-20-186-19об-20
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Панфилов
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Сын: Иван Антонов
Отец ребёнка: Антон Панфилов
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Сын: Матвей Антонов
Отец ребёнка: Антон Панфилов
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Дочь: Катерина Антонова
Отец ребёнка: Антон Панфилов
200-20-186-19об-20
Рождение ребёнка
1823 ст.
Сын: Тихон Антонов
Отец ребёнка: Антон Панфилов
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Дочь: Анна Антонова
Отец ребёнка: Антон Панфилов
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Дочь: Марья Антонова
Отец ребёнка: Антон Панфилов