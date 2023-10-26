Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Около 1812 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1821 г.р.
1823 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1828 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

200-20-186-19об-20
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Панфилов

Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Сын: Иван Антонов

Отец ребёнка: Антон Панфилов

Здурьево, Чухломский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Матвей Антонов

Отец ребёнка: Антон Панфилов

Здурьево, Чухломский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Дочь: Катерина Антонова

Отец ребёнка: Антон Панфилов

Здурьево, Чухломский уезд, Костромская область
200-20-186-19об-20
Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Тихон Антонов

Отец ребёнка: Антон Панфилов

Здурьево, Чухломский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Дочь: Анна Антонова

Отец ребёнка: Антон Панфилов

Здурьево, Чухломский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Дочь: Марья Антонова

Отец ребёнка: Антон Панфилов

Здурьево, Чухломский уезд, Костромская область

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