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Новиков Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Антон Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Елена Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Затишье, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Сергей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Новиков Тихон Федорович

Мать ребёнка: не указана

Затишье, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Новиков Владимир Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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