Митрясов Юрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.2014
Дочь: Митрясова Анна Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.07.2016
Дочь: Митрясова Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности