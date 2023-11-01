Митрясов Юрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрясов Юрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.2014

Дочь: Митрясова Анна Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.07.2016

Дочь: Митрясова Анастасия Юрьевна

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Бракосочетание
Неизвестно

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