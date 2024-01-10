Кантемиров Виктор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кантемиров Виктор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кантемиров Юрий Викторович

Мать ребёнка: Королева Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кантемирова Евгения Викторовна

Мать ребёнка: Королева Валентина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Валентина Петровна

Смерть
Неизвестно

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