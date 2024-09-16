Плотников Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Плотников Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1909
Сын: Плотников Аркадий Александрович
Мать ребёнка: Плотникова Антонина Прокопьевна
Рождение ребёнка
09.07.1910
Сын: Плотников Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Плотникова Антонина Прокопьевна
Рождение ребёнка
05.09.1912
Сын: Плотников Виктор Александрович
Мать ребёнка: Плотникова Антонина Прокопьевна
Рождение ребёнка
05.07.1920
Дочь: Плотникова Надежда Александровкна
Мать ребёнка: Плотникова Антонина Прокопьевна
Смерть
1961
Москва, город федерального значения Москва