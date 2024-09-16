Плотников Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Александр Андреевич

Плотников Александр Андреевич

Место рождения

Камышин, город Камышин, Волгоградская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Плотников Андрей

Мать: не указана

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.01.1909

Сын: Плотников Аркадий Александрович

Мать ребёнка: Плотникова Антонина Прокопьевна

Рождение ребёнка
09.07.1910

Сын: Плотников Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Плотникова Антонина Прокопьевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
05.09.1912

Сын: Плотников Виктор Александрович

Мать ребёнка: Плотникова Антонина Прокопьевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
05.07.1920

Дочь: Плотникова Надежда Александровкна

Мать ребёнка: Плотникова Антонина Прокопьевна

Смерть
1961
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.