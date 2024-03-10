Мхитарян Карлен Михакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мхитарян Карлен Михакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мхатарян Михак Сетракович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мхитарян Оганес Карленович

Мать ребёнка: Асатурян Агавник Меликовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мхитарян Ваган Карленович

Мать ребёнка: Асатурян Агавник Меликовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мхитарян Мехак

Мать ребёнка: Асатурян Агавник Меликовна

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