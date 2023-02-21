Грибанова (Плявина) Эрмина Ивановна
Место рожденияСмоленская обл., Суражский район, с. Жильцы
Дата рождения29.10.1905
Дата смерти05.04.1991
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1905
Отец: Плявин Иван Бернардович
Мать: Плявина Минна Петровна
Смоленская обл., Суражский район, с. Жильцы
Бракосочетание
10.09.1938
Рождение ребёнка
10.07.1939
Сын: Грибанов Виталий Никодимович
Отец ребёнка: Грибанов Никодим (Никадим) Григорьевич
Смерть
05.04.1991