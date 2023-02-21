Грибанова (Плявина) Эрмина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибанова (Плявина) Эрмина Ивановна

Место рождения

Смоленская обл., Суражский район, с. Жильцы

Дата рождения

29.10.1905

Дата смерти

05.04.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1905

Отец: Плявин Иван Бернардович

Мать: Плявина Минна Петровна

Смоленская обл., Суражский район, с. Жильцы
Бракосочетание
10.09.1938

Муж: Грибанов Никодим (Никадим) Григорьевич

Рождение ребёнка
10.07.1939

Сын: Грибанов Виталий Никодимович

Отец ребёнка: Грибанов Никодим (Никадим) Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
05.04.1991
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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