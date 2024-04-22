Косинова (Мукосей) Лидия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.07
Сын: Косинов Илья Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
24.07.2004
Муж: не указан
Рождение ребёнка
22.03.2006
Дочь: Косинова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.2007
Дочь: Косинова София Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
15.02.2019
Муж: не указан
Бракосочетание
15.07.2023
Саратов, город Саратов, Саратовская область