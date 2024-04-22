Косинова (Мукосей) Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косинова (Мукосей) Лидия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мукосей Сергей Влалимирович

Мать: Смирнова Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.07

Сын: Косинов Илья Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
24.07.2004

Муж: не указан

Рождение ребёнка
22.03.2006

Дочь: Косинова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.2007

Дочь: Косинова София Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
15.02.2019

Муж: не указан

Бракосочетание
15.07.2023

Муж: Данилов Павел Сергеевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область

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