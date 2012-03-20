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Иванов Александр Михайлович

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Место рождения

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

26.05.1972

Дата смерти

20.03.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1972

Отец: Иванов Михаил Кузьмич

Мать: Иванова Валентина Федоровна

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.03.1996

Дочь: Иванова Снежана Александровна

Мать ребёнка: не указана

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.02.2006

Сын: Иванов Роман Александрович

Мать ребёнка: не указана

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Татьяна

Смерть
20.03.2012
Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
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