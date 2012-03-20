Иванов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения26.05.1972
Дата смерти20.03.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1972
Отец: Иванов Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
24.03.1996
Дочь: Иванова Снежана Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.02.2006
Сын: Иванов Роман Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Татьяна
Смерть
20.03.2012