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Андреев Степан Андреевич

Место рождения

д. Спиридоново Пожеревицкого района Ленинградской области

Дата рождения

14.12.1901

Дата смерти

22.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1901

Отец: Никитин Андрей Никитич

Мать: Никитина Евдокия Васильевна

д. Спиридоново Пожеревицкого района Ленинградской области
Рождение ребёнка
07.01.1934

Сын: Андреев Иван Степанович

Мать ребёнка: Сергеева Любовь Сергеевна

Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Любовь Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Любовь Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Похороны
После 22.06.1944
Чертова гора, мемориал, Пушкиногорский район
https://kdc-pushgory.kulturu.ru/item/142040
Смерть
22.06.1944
с. Петровское Пушкинского района Калининской области (ныне Ленинградской области)
Причина смерти: На войне
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