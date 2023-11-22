Андреев Степан Андреевич
Место рожденияд. Спиридоново Пожеревицкого района Ленинградской области
Дата рождения14.12.1901
Дата смерти22.06.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1901
д. Спиридоново Пожеревицкого района Ленинградской области
Рождение ребёнка
07.01.1934
Мать ребёнка: Сергеева Любовь Сергеевна
Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеева Любовь Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Похороны
После 22.06.1944
Чертова гора, мемориал, Пушкиногорский район
https://kdc-pushgory.kulturu.ru/item/142040
Смерть
22.06.1944
с. Петровское Пушкинского района Калининской области (ныне Ленинградской области)
Причина смерти: На войне