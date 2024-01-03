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Демьянов Георгий Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Демьянов) Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Демьянова (Свитская) Фаина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьянов Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Демьянова (Свитская) Фаина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демьянова (Свитская) Фаина Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.03.1937

Сын: Демьянов Виктор Георгиевич

Мать ребёнка: Демьянова (Свитская) Фаина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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