Котрелева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котрелев Юрий (Георгий) федорович
Отец ребёнка: Котрелев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котрелева Мария Федоровна
Отец ребёнка: Котрелев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котрелева Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Котрелев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котрелев Никита Федорович
Отец ребёнка: Котрелев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котрелев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котрелев Николай Федорович
Отец ребёнка: Котрелев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котрелев Кузьма Федорович
Отец ребёнка: Котрелев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котрелева Ольга федоровна
Отец ребёнка: Котрелев Федор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно