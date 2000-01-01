Котрелева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котрелева Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котрелев Юрий (Георгий) федорович

Отец ребёнка: Котрелев Федор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котрелева Мария Федоровна

Отец ребёнка: Котрелев Федор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котрелева Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Котрелев Федор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котрелев Никита Федорович

Отец ребёнка: Котрелев Федор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котрелев Фома Федорович

Отец ребёнка: Котрелев Федор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котрелев Николай Федорович

Отец ребёнка: Котрелев Федор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котрелев Кузьма Федорович

Отец ребёнка: Котрелев Федор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котрелева Ольга федоровна

Отец ребёнка: Котрелев Федор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котрелев Федор Николаевич

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