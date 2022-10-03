Жуков Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1956

Дата смерти

03.10.2022

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1958 г.р.

Дети

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1956

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.09.1983

Сын: Жуков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Жукова Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алимова Ирина

Мать ребёнка: Жукова Татьяна Александровна

Смерть
03.10.2022
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