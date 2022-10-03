Жуков Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1956
Дата смерти03.10.2022
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1956
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.09.1983
Мать ребёнка: Жукова Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алимова Ирина
Мать ребёнка: Жукова Татьяна Александровна
Смерть
03.10.2022