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Kurki Simon Tuomaanpoika

Место рождения

Suikasenlahti, Sortavala, Viipuri, Finland

Дата рождения

28.12.1750

Дата смерти

26.01.1817

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1780

Дочь: Littman (Litmanen) (Kurki) Regina Simontytär

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.01.1817

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