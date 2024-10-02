Kurki Simon Tuomaanpoika
Место рожденияSuikasenlahti, Sortavala, Viipuri, Finland
Дата рождения28.12.1750
Дата смерти26.01.1817
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1780
Дочь: Littman (Litmanen) (Kurki) Regina Simontytär
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.01.1817