Воскресенский Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1865 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.09.1865 ст.
Отец: Воскресенский Николай Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
1886 ст.
Окончил Вологодскую духовную семинарию
Работа или профессия
01.07.1886 ст.
псаломщиком в Богородицкую Верхнедольскую церковь
Работа или профессия
С 1887 ст.
псаломщиком в Николаевскую Сенноплощадскую церковь Вологды
Рождение ребёнка
04.07.1887 ст.
Сын: Воскресенский Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Воскресенская (Соколова) Елизавета Ивановна
Крестили в Богородицкой Верхнедольской Восприемники Николаевской Становской церкви Грязовцкаго уѣзда Приходской Священник Іоаннъ Васильевъ Соколов и Священническая дочь дѣвица кий - Екатерина Николае... Показать все
Работа или профессия
С 1888 ст.
секретарь правления Вологодской духовной семинарии
Рождение ребёнка
07.05.1889 ст.
Дочь: Воскресенская Елена Андреевна
Мать ребёнка: Воскресенская (Соколова) Елизавета Ивановна
Священническая жена Еванфия Александрова Соколова и канцелярскій служитель Леонидъ Николаевъ Воскресенскій .
Работа или профессия
С 14.06.1890 ст.
священник Николаевской Сенноплощадской церкви г. Вологды
Рождение ребёнка
26.09.1893 ст.
Дочь: Воскресенская Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Воскресенская (Соколова) Елизавета Ивановна
Николаевская Сенноплощадская церковь жена титулярна го совѣтника Ильинскаго Вѣра Кириллова и священникъ скорбященской церкви при Вологодскомъ ис правительномъ , аре стантскомъ от - дѣленіи Александръ... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1895 ст.
Дочь: Левицкая (Воскресенская) Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Воскресенская (Соколова) Елизавета Ивановна
Вдова коллежскаго совѣтни - ка Елизавета Александрова Сергіевская и аптекарскій помощникъ Анатолій Ивановъ Соколовъ
Рождение ребёнка
26.05.1900 ст.
Сын: Воскресенский Николай Андреевич
Мать ребёнка: Воскресенская (Соколова) Елизавета Ивановна
Бригадный врачъ 58 - го пѣхоткой резервной бригады Статскій совѣтникъ Ксанфій Васильевъ Соколовъ и вдова надворнаго Советника Софія Павлова Алексѣева
Смерть
После 1917