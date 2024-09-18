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Воскресенский Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1865 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1865 ст.

Отец: Воскресенский Николай Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воскресенская (Соколова) Елизавета Ивановна

Образование
1886 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую духовную семинарию
Работа или профессия
01.07.1886 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
псаломщиком в Богородицкую Верхнедольскую церковь
Работа или профессия
С 1887 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
псаломщиком в Николаевскую Сенноплощадскую церковь Вологды
Рождение ребёнка
04.07.1887 ст.

Сын: Воскресенский Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Воскресенская (Соколова) Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крестили в Богородицкой Верхнедольской Восприемники Николаевской Становской церкви Грязовцкаго уѣзда Приходской Священник Іоаннъ Васильевъ Соколов и Священническая дочь дѣвица кий - Екатерина Николае... Показать все
Работа или профессия
С 1888 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
секретарь правления Вологодской духовной семинарии
Рождение ребёнка
07.05.1889 ст.

Дочь: Воскресенская Елена Андреевна

Мать ребёнка: Воскресенская (Соколова) Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Священническая жена Еванфия Александрова Соколова и канцелярскій служитель Леонидъ Николаевъ Воскресенскій .
Работа или профессия
С 14.06.1890 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
священник Николаевской Сенноплощадской церкви г. Вологды
Рождение ребёнка
26.09.1893 ст.

Дочь: Воскресенская Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Воскресенская (Соколова) Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Николаевская Сенноплощадская церковь жена титулярна го совѣтника Ильинскаго Вѣра Кириллова и священникъ скорбященской церкви при Вологодскомъ ис правительномъ , аре стантскомъ от - дѣленіи Александръ... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1895 ст.

Дочь: Левицкая (Воскресенская) Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Воскресенская (Соколова) Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вдова коллежскаго совѣтни - ка Елизавета Александрова Сергіевская и аптекарскій помощникъ Анатолій Ивановъ Соколовъ
Рождение ребёнка
26.05.1900 ст.

Сын: Воскресенский Николай Андреевич

Мать ребёнка: Воскресенская (Соколова) Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бригадный врачъ 58 - го пѣхоткой резервной бригады Статскій совѣтникъ Ксанфій Васильевъ Соколовъ и вдова надворнаго Советника Софія Павлова Алексѣева
Смерть
После 1917

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